“Barù è attratto da me | non da Jessica” | ex del Grande Fratello Vip parla anche di un concorrente fluido dello scorso anno

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Giacomo Urtis ospite di Turchesando, in radio da Turchese Baracchi, ha svelato di trovare ancora molto affascinante, exdelVip, svelando pure un retroscena suSelassiè. “da me, non da”, ex del GF Vip vuota il sacco Penso chesia ancora innamorata di. –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.