Bankitalia | Croazia entra nell’area euro da oggi 1 gennaio 2023

Laè il 20esimo Paese Ue ad adottare l'euro. Dal 15 gennaio 2023 solo le monete e le ... Come cambiare le kune in euro in Italia: le indicazioni di. Sarà possibile cambiare le kune ......europea ha approvato l'adesione dellae fissato il tasso di conversione della kuna croata (7,53450 kuna per 1 euro). Sia l'euro sia la kuna (banconote e monete), sostiene, potranno ... Bankitalia, Croazia nell'area euro dal 1 gennaio 2023 ROMA – Dal 1° gennaio 2023 la Croazia è diventato il ventesimo paese membro dell’area dell’euro. Lo ricorda Bankitalia sottolineando che il 12 luglio scorso il Consiglio dell’Unione europea ha approva ...La Croazia adotta finalmente l’euro dopo ben 10 anni dall’ingresso nell’Unione Europea: per far sparire la kuna ci vorranno solo 2 settimane.