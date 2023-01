Bagno di Capodanno a Ostia | tradizione rispettata | in 200 si tuffano in acqua FOTO

PalermoToday

Anche se la giornata non era delle migliori e il freddo non ha aiutato, oggi domenica 1 gennaio 2023 i più temerari non hanno comunque rinunciato al consueto tuffo dinelle acque del lago di Viverone come sempre con tanta allegria! stefania zorioQualcuno ne ha approfittato anche per fare il primodel 2023, ma da queste parti non è una novità. L'anno appena terminato è stato tra i più caldi di sempre e anche a dicembre, con una ... Capodanno senza cappotto: a Cefalù fanno bagno al mare vestiti da Babbo Natale da Mario il bagnino alla signora Italia all’imitazione di Renato Zero, giusto per citarne alcuni. Nella serata bresciana, data l’occasione e per rispettare appieno lo spirito di san Silvestro e ...Il tempo di farsi gli auguri e di prendere un po’ di coraggio e poi tutti in acqua di corsa: tra i temerari ci sono i fedelissimi del bagno di Capodanno ma anche chi, come tre signore di Milano, è ...