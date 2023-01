Autostrade | da oggi pedaggi più cari | confermato l’aumento

Sky Tg24

Da1 gennaio 2023, primo giorno dell'anno, spostarsi in auto costerà di più. Scattano gli aumenti ... quanto costera la benzina nel 2023 E i pedaggi Sulle arterie di competenza diper l'...È confermato lo stop agli aumenti sulleA24 /A25 Roma L'Aquila Teramo e Diramazione Torano Pescara: il Mit sta facendo approfondimenti per una eventuale riduzione. Nel nostro Paese, gli ... Autostrade, da oggi aumentano i pedaggi: le nuove tariffe Da oggi 1 gennaio 2023, primo giorno dell'anno, spostarsi in auto costerà di più. Scattano gli aumenti dei pedaggi ...FANO - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 gennaio, sarà chiusa la stazione ...