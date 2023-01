Autostrada | arriva la mazzata di gennaio sul pedaggio | quanto paghi di più e come

(Di domenica 1 gennaio 2023) Novità perriguarda la circolazione dei veicoli.ladisulin. Eccodi più Circolare sulle retili italiane è uno dei modi più rapidi ed efficienti che consente di spostarsi da una località all’altra. Tuttavia, essendo un servizio a pagamento, i cittadini che decidono di usufruirne devono mettere in conto di dover effettuare delle spese, le quali variano a seconda del tragitto che si ha intenzione di percorrere. Dal 1°2023ladisul, IlovetradingPer oltre quattro anni, nel nostro Paese, non ci sono stati mutamenti di prezzi per ...

LA NAZIONE

Una doppia crescita cheal posto della richiesta da parte del concessionario di un aumento ... Prezzo al casello invariato per le tratte gestite da Satap, Ativa,Dei Fiori, quindi A4, ...A.), zero incrementi per le società con concessione scaduta (del Brennero S.p. A, SocietàLigure Toscana p. A. - A12 Tronco Ligure Toscano - , Autovie Venete S.p. A., SATAP S.p. ... Aumentano i pedaggi delle autostrade, ma non tutti: la mappa ... Carlos Sainz vince la Tappa 1 della Dakar 2023 e sale al comando della classifica generale. Ad appena 10' lo segue un veloce e costante Sébastien Loeb davanti a Mattias Ekstroem. Solo nono Peterhansel ...CUPRA MARITTIMA - E' di cinque feriti il bilancio di un incidente verificatori questa mattina introno alle 6 in contrada Sant'Andrea tre Cupra Marittima e ...