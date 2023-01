Autonomia e riforme in agenda | ma prima una pioggia di decreti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Dopo le maratone in commissione e Aula durante le feste natalizie per approvare in extremis la manovra e il decreto Rave, trascorsa l'Epifania il Parlamento riprenderà l'attività ordinaria all'insegna deida convertire: innanzitutto il dl Aiuti quater, all'ultimo passaggiodi diventare legge; il decreto Ucraina con il nuovo invio di armi e mezzi; il decreto Elezioni, il decreto Ischia, il Milleproroghe e, infine, l'appena licenziato dal Cdm decreto migranti, che prevede una 'strettà sulle Ong. Parallelamente inizierà l'iter - che però non si prevede brevissimo, anche a causa delle opinioni non unanimi all'interno dello stesso governo - del ddl sull'differenziata, caro alla Lega, il cui testo predisposto dal ministro Calderoli è ora al vaglio della presidenza del Consiglio. L'avvio del 2023 potrebbe poi ...

