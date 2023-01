Aurora Ramazzotti | lettera al bambino in arrivo | “Sarà un bellissimo disastro”

(Di domenica 1 gennaio 2023) La figlia di Eros e Michelle Hunziker a breve diventerà mamma per la prima volta e non nasconde l'emozione che avverte nel suo cuore. L'articolo proviene da DireDonna.

Fanpage.it

Durante una sessione di domande e risposte con i suoi followers su Instagram,, la figlia di Erose Michelle Hunziker, ha risposto sinceramente alla domanda di un follower che chiedeva se fosse il momento giusto per lei di avere un figlio., ...Peril 2023 sarà l'anno in cui diventerà mamma . In attesa di conoscere il suo bebè insieme al futuro papà Goffredo Cerza - 26enne romano da cinque anni fidanzato con la giovane ... Aurora Ramazzotti: L'ultimo Capodanno prima di diventare mamma, il messaggio per il figlio Aurora Ramazzotti presto mamma. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti da sempre è protagonista sui social network, con la sua ironia e semplicità ...La futura mamma Aurora Ramazzotti accoglie il nuovo anno con una riflessione sulla vita e sull'attesa del suo bebè: le sue parole diventano virali ...