Aurora Ramazzotti | lettera al bambino in arrivo | “Sarà un bellissimo disastro”

(Di domenica 1 gennaio 2023) La figlia di Eros e Michelle Hunziker a breve diventerà mamma per la prima volta e non nasconde l'emozione che avverte nel suo cuore. L'articolo proviene da DireDonna.

"Volevi davvero il figlio a 26 anni": la risposta diè monumentaleha ammesso di temere il momento in cui dovrà entrare in sala operatoria per partorire il suo primo figlio. Mi ca*o sotto", ha ammesso. La 26enne, che è figlia di Michelle ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La giovane Aurora Ramazzotti incinta ha risposto alla domanda di un follower "Volevi davvero un figlio in questo ...