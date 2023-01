Auckland | Cocciaretto al via | Errani ko al turno di qualificazione

(Di domenica 1 gennaio 2023) Disco rosso per Saraneldecisivo delle qualificazioni dell'"ASB Classic", WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in nuova Zelanda, ...

OA Sport

Disco rosso per Sara Errani nel turno decisivo delle qualificazioni dell'"ASB Classic", WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in nuova Zelanda, uno dei due tornei che aprono la stagione del tennis al femminile e che SuperTennis, la tv della FIT, trasmette in diretta e in esclusiva. La 35enne di Massa Lombarda, n.L'unica tennista azzurra in tabellone è Elisabetta, che debutterà contro la russa Blinkova. Di seguito il tabellone e gli accoppiamenti. TABELLONE WTA2023 PRIMO TURNO (1) Gauff ... WTA Auckland 2023: il tabellone. Elisabetta Cocciaretto al via, presenti Gauff e Venus Williams Anche il WTA 250 di Auckland esprime il suo tabellone principale, che è uscito nella notte e già ricomprende il novero integrale delle giocatrici che sono riuscite a superare le qualificazioni. L’ASB ...Disco rosso per Sara Errani nel turno decisivo delle qualificazioni dell’”ASB Classic”, WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in ...