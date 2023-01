Attesi in migliaia per l' ultimo saluto a Ratzinger

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - Funerali solenni ma sobri, "nel segno della semplicità", come aveva chiesto lo stesso Benedetto XVI. Non è mai successo che un papa in carica celebrasse le esequie di un papa emerito e dunque il protocollo è del tutto nuovo. Ma Josephaveva già espresso il desiderio di una cerimonia improntata alla sobrietà. E dunque la Santa Sede ha diffuso il programma dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di decine didi persone. Le spoglie del Papa emerito riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio; non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche. Nello stesso giorno, a partire dalle ore 9, la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nella Basilica di San Pietro. Lunedì la Basilica resterà aperta dalle 9 alle 19, martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. I funerali ...

AGI - Agenzia Italia

