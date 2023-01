Atterra a Roma e ha un malore | grave lo scrittore Hanif Kureishi

(Di domenica 1 gennaio 2023) Voleva trascorrere il Capodanno a, ma i progetti del noto, sceneggiatore e drammaturgo anglo-pakistano,, non sono andati come previsto. Il 68enne appenato, ha avuto uned è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva al Gemelli di. Sottoposto agli accertamenti del caso il notosi trova, secondo i medici, in condizioni di salute considerate serie. La candidatura all’Oscarè nato il 5 dicembre 1954 a Londra, da padre pakistano e madre inglese. Nel 1987 ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar per la sceneggiatura di My Beautiful Laundrette. Nelle sue opere affronta temi sociali come: l’emarginazione delle minoranze, le difficili relazioni tra le società ...

