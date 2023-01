Attacco russo in regione Zaporizhzhia | 1 morto e 3 feriti

Il Sole 24 ORE

Starukh ha affermato che sono ancora 350 i residenti che non hanno accesso all'elettricità, rispetto ai 1.750 consumatori che inizialmente avevano perso la corrente a causa dell'del 31 ...In ogni caso, al momento, è lo stato di salute dell'esercitol'incognita principale per il Cremlino. Analisti americani ritengono che l'Armata stia esaurendo le scorte di munizioni di ... Ucraina ultime notizie. Kiev, danni a hotel e condomìni per ultimi raid missilistici russi Ancora esplosioni in Ucraina, usato pure un drone kamikaze con la scritta «Buon anno» - Secondo i servizi di intelligence militare danesi, a febbraio il presidente russo sarebbe stato in cura per una ...Un civile è morto e altri tre sono rimasti feriti in seguito all'attacco di truppe russe nella città di Orikhiv, nel sud-est della regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito il governatore Oleksandr Star ...