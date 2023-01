ATP Pune | Cobolli raggiunge Cecchinato nel main draw

OA Sport

Flavio Cobolli si unisce a Marco Cecchinato nel main draw del "Tata Open Maharashtra" , torneo250 dotato di un montepremi di 713.495 dollari in corso sul cemento di, in India. Il ventenne romano, nato a Firenze, ha superato le qualificazioni. Numero 171 del mondo, quinta testa di ...... torneo250 dotato di un montepremi di 713.495 dollari in corso sul cemento di, in India. Il 21enne mancino di Busto Arsizio, n.153("best ranking") e terza testa di serie delle "quali" ,... ATP Pune 2023, Mattia Bellucci esce di scena nell'ultimo turno delle qualificazioni Flavio Cobolli si unisce a Marco Cecchinato nel main draw del “Tata Open Maharashtra” , torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 713.495 dollari ...Non male come esordio nel circuito maggiore per Mattia Bellucci, approdato al turno decisivo delle qualificazione del “Tata Open Maharashtra”, ...