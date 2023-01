ATP Pune 2023 | Mattia Bellucci sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) A un passo dalla meta. Termina nella Finalel’avventura a(India) di. Il giovane tennista azzurro (n.153 del ranking) è statodal padrone di casa, Ramkumar Ramanathan (n.434 del ranking) per 6-3 7-5. In 1 ora e 30 minuti lo sviluppo del match e peruna battuta d’arresto amara per quanto di buono aveva fatto vedere nelprecedente. Probabilmente, anche un po’ di tensione avrà inciso su una resa non ottimale del nostro portacolori, al cospetto di un avversario che tra le mura amiche ha disputato un incontro solido, visto quanto accaduto nel decimo gioco del secondo parziale (sei palle set annullate). Nel primo setdeve subire ai vantaggi un break sanguinoso, ...