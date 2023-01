Atalanta | Malinovskyi richiesto dal Marsiglia | ipotesi prestito con diritto di riscatto

Calciomercato.com

...Djimsitiandrà via in prestito o verrà definitivamente lasciato andare Queste e molte altre domande saranno da valutare nel prossimo mese cercando di capire come sarà l'che ...- CREMA 10 - 1 Reti: 11(A), 22 Zapata (A), 31 Paali (A), 45 Zappacosta (A), 49 Zapata (A), 66 Abbà (C), 73 rigore Muriel (A), 77 Zapata (A), 83 Scalvini (A), 86 Muriel (A), 89 ... Atalanta, Malinovskyi resta sul mercato: tra West Ham e il sogno Conte | Primapagina In un campionato particolare, fermo già a metà novembre per via della sosta causata dal Mondiale, non manca chi, come al solito, a gennaio vuole già cambiare destinazione perché insoddisfatto. Ne parl ...Dopo la sconfitta di misura contro l'Az Alkmaar dell'altra sera, secondo test in meno di 24 ore per l' Atalanta di Gasperini che ha superato a Zingonia per 10-1 i dilettanti del Crema. Mattatore dell' ...