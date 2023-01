Ascolti tv sabato 31 dicembre | L’anno che verrà | Capodanno in musica 2023 | Festival del Circo di Montecarlo

(Di domenica 1 gennaio 2023)tv31: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,312022? Su Rai 1 è andato da Perugiachecon Amadeus. Su Rai 2 il film Gli Aristogatti. Su Rai 3 Il meglio deldeldi. Su Rete 4 Poliziotto superpiù. Su Canale 5incon Federica Panicucci. Su Italia 1 Mrs. Doubtfire Mammo per sempre. Ma chi ha totalizzato i maggioritv312022? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv ...

TPI

Tv 27 dicembre 2022, Ossini, Daniele, Bortone e Matano fanno volare il daytime di Rai1 I ... Essendo il 31 uninfatti I Fatti vostri non andrà in onda e tornerà su Rai 2 alunedì 2 gennaio.... la commedia diretta da Emilio Ferrari, con Shannen Doherty e AntonioJr ha emozionato 0.DayTime Pomeriggio, i dati del 27 dicembre 2022 RAI 1 Oggi è un altro giorno : 0.000.000 ... Ascolti tv sabato 31 dicembre: L'anno che verrà, Capodanno in musica Ascolti tv 31 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...Il Veneto festeggia in piazze e locali. Da Elisa a Max Gazzè alla musica disco: grandi eventi a Jesolo, Caorle, Verona. Padova «abbandona» Prato della valle e trasferisce la location in centro ...