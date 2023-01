Ascolti TV | Sabato 31 dicembre 2022 L’Anno che Verrà trionfa al 36 9% 5 mln | Capodanno in Musica 20 9% 3 mln

(Di domenica 1 gennaio 2023) L'Anno cheNella serata di ieri,31, su Rai1che, in onda dalle 21:36 alle 1:45, ha conquistato 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share. Su Canale5in, dalle 20:50 alle 1:30, ha raccolto davanti al video 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%. Su Rai2 Gli aristogatti ha interessato 1.094.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha intrattenuto 818.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo sigla 1.286.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 345.000 spettatori (2.2%). Su La7 Sherlock ha registrato 201.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 La famiglia Addams segna 311.000 spettatori (2%). ...

tv di 31 dicembre 2022: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. "L'anno che verrà" contro "Capodanno in musica".