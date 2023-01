Arsenal | rinnovo Saliba | esercitata l'opzione per l'estensione del contratto

Calciomercato.com

I gabbiani cominciavano a stargli stretti anche prima del Mondiale, ma ildi contratto di ... Juve, Chelsea,, United e Atletico tengono d'occhio la situazione, in attesa di un segnale. ...... da Miretti a Fagioli , passando da Soulè a Iling Junior , fresco didi contratto fino al ... Nell'amichevole contro l'ha avuto spazio l'esterno destro Barbieri che Allegri e Cherubini ... Arsenal, rinnovo Saliba: esercitata l'opzione per l'estensione del ... L'Arsenal ha esercitato l'opzione per prolungamento del contratto di William Saliba. I Gunners avevano la possibilità di estendere l'accordo con il giocatore per altri 12 mesi, con il suo contratto in ...Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti tra cui quello del rinnovo di William Saliba ...