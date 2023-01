Arsenal – Newcastle | possibili formazioni e ultime notizie

(Di domenica 1 gennaio 2023) Due sfidanti per la corona puntano ad aumentare le loro speranze di gloria per il titolo della Premier League martedì 3 gennaio, quando l’affronterà ilUnited all’Emirates Stadium. I Gunners hanno chiuso il 2022 con un successo per 4-2 sul Brighton & Hove Albion, mentre la squadra di Eddie Howe ha perso un po’ di terreno sulle prime due dopo essere stata fermata da un pareggio senza reti dal Leeds United. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreNessuna squadra nella storia della Premier League ha mai perso il titolo dopo aver raccolto 16 punti in 43 partite, e i giocatori in rosso e bianco iniziano a crederci sempre di più, visto ...

La Gazzetta dello Sport

...00 Trento - Brindisi 19:00 Universo Treviso - Venezia 19:30 Varese - Derthona Visualizza Lega Basket Serie A CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:4520:45 Everton - Brighton 20:45 Leicester ...Uno scontro ad alta quota per cominciare l'anno davvero in modo pirotecnico. La magia della Premier League è tutta nella sfida tra, rispettivamente prima e terza forza del campionato inglese, che si daranno battaglia all'Emirates Stadium.: 1 + OVER 2.5 QUOTA BONUS 2.75 fino a 100 di ... Arsenal-Newcastle, le quote: la combo 1 + Over 2.5 è a 2.75 L’Arsenal, volato a +7 sul Manchester City, riceve il Newcastle, terzo in classifica e in piena lotta per la Champions League.La capolista è favorita contro i Magpies, terza forza della Premier League. La sfida si prospetta equilibrata ma la tradizione è molto positiva per i londinesi Redazione Scommesse Uno scontro ad alta ...