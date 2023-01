Arsenal | c'è concorrenza per Mudryk

Tutto Juve

Manchester City, Manchester United, Chelsea edsono pronte a darsi battaglia pur di ... E attenzione anche alla fortedella Juventus per il gioiellino italiano: anche i bianconeri ...Il sogno per rimpiazzarlo è sempre Milinkovic Savic (Lazio), su cui è pronto a piombare l'. ... mentre per Thuram (Gladbach) c'è da battere ladel Bayern e delle inglesi. Anche l’Arsenal su Milinkovic Savic Ci sarebbe anche l'Arsenal su Milinkovic Savic.Sebbene i Gunners non siano in prima fila, al momento non è chiaro se faranno un'offerta a gennaio o se aspetteranno la ...Il terzino portoghese, in nerazzurro nella seconda parte della stagione 2018/19, potrebbe cambiare aria a gennaio ...