Arianna Meloni | la foto con la sorella Giorgia | ‘Auguri a tutti | anche ai rosiconi’

(Di domenica 1 gennaio 2023) Buon anno nuovo. L’augurio arriva dadella Presidente del Consiglio. Che fa gli auguri proprio a. «Auguri a chi ha creduto, a chi non l’ha fatto ma si sta ricredendo», scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, che la vede ritratta insieme alla, elegantemente vestite e sedute a tavola. «Auguriai rosiconi che non si ricrederanno mai per puntiglio – prosegue – Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici che remano contro, sarà davvero difficile fermare la sola e unica voglia di fare bene nell’interesse die mai in quello personale. Sarà un grande anno perché questo è il nostro vero augurio. Auguri a chi combatte ogni giorno e auguri a chi si è arreso perché possa ritrovare la forza. ...

Arianna Meloni e la foto con la sorella Giorgia a Capodanno: «Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici» Dopo le fatiche per la legge di bilancio e per la conseguente conferenza stampa fiume, Giorgia Meloni si è goduta il Capodanno in famiglia, come è giusto che sia anche per chi ricopre l'incarico di presidente del Consiglio. La sorella Arianna Meloni, classe 1975 e descritta da alcuni come spalla destra della presidente del Consiglio, ha postato una foto sul proprio profilo Facebook che la ritrae assieme a Giorgia.