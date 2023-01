Ardea | sospetti favoritismi | lo sfogo di un dipendente comunale | ‘Trasferimenti con Santi in Paradiso’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di unal Sindaco del Comune died al segretario generale. “Caro direttore, come suo costume spero voglia pubblicare questo mio, visto che noi comuni mortali non abbiamo altre vie se non i giornali come il Suo per esprimere e denunciare soprusi. Il Comune dida troppo tempo tratta il personale come fosse un oggetto a suo uso e consumo, la recente storia dell’assessore concorrente in un concorso del Comune ha già riempito pagine di giornali, mettendo in ridicolo un’intera comunità. Ora, sentendomi in prima persona prevaricato nelle mie aspettative, sono qui a raccontare con dovizia di particolari – e supportato da tutti i documenti necessari affinché ciò non rappresenti un problema per me e per il giornale che eventualmente mi ospiterà – una storia ...