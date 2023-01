Antonino Spianlbese fuori dal GF Vip | cosa è accaduto poco prima di mezzanotte

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’ex compagno di Belen Rodriguez costretto a lasciare la casa del GFVip Non è stato di certo un buon inizio anno perSpinalbese che si è trovato costretto a lasciare la casa del GFVipdella. L’ex compagno di Belen è dovuto andare via per sottoporsi ad accertamenti medici. A comunicarlo la L'articolo proviene da KontroKultura.

Tag24

... come di consueto Alfonso Signorini comunica i preferiti del gruppo ovvero quei vipponi che vengono scelti dagli stessi concorrenti come preferiti della Casa e sono: Luca Salatino...Giaele De Donà è molto gelosa di, anche se lei afferma e spiega che è solo un amico. I vip sono un pò stanchi di queste 'tarantelle'. Ma stasera ci sarà una bella sorpresa per ... Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip Riassunto puntata Antonino Spinalbese ha visto la figlia fuori dal Grande Fratello Vip Spunta un pettegolezzo ma non è come sembra, ecco cosa succede.Niente Capodanno vip per Antonino Spinalbese che trascorre l'ultimo giorno dell'anno fuori dalla casa del Grande Fratello VIP ...