Angelus Capodanno 2023 Papa Francesco streaming e diretta tv | dove vedere il 1 gennaio

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 1 gennaio 2023) Oggi, domenica 1svolge in occasione del primo giorno del nuovo anno l’per ringraziare Dio di questo. Appuntamento da San Pietro alle ore 12, come ogni domenica, per l’di. Il Pontefice alle 10 celebra all’interno della Basilica la Messa del 1, data in cui la Chiesa festeggia la Solennità di Maria Madre di Dio nonché Giornata Mondiale della Pace. A seguire la recita dell’con. Mal’didi oggi intv e in? Di ...