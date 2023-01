Amputazioni e ricoveri | i botti a Napoli fanno 15 feriti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono 15 le persone ferite dainella notte di Capodanno trae provincia: di queste cinque sono minori. Il dato fornito dalla Questura del capoluogo campano segna un aumento rispetto al bilancio dello scorso anno quando ifurono otto. La maggior parte deiè concentrata adove almeno 12 persone, nel corso dei festeggiamenti per Capodanno, hanno riportato ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico o colpi d'arma da fuoco e hanno avuto bisogno di cure mediche nelle strutture sanitarie cittadine. Un uomo di 77 anni di Portici ha perso la prima falange di quattro dita. Un giovane di 27 anni ha perso il secondo dito della mano sinistra dopo aver raccolto un petardo in strada. Venti giorni di prognosi. Un ragazzo di 23 anni ha dichiarato ai sanitari che mentre ...

... molti dopo un iter di sofferenze tra cui ledegli arti (lefra i diabetici rappresentano circa il 60% di tutti iper amputazione non traumatica registrati in Italia, ...ospedalieri impropri, invalidità, abbassamento della qualità della vita, costi eccessivi ...medicali utili allo screening e alla prevenzione del piede diabetico responsabile diè ... Muore per un ricovero ritardato, l'Asl altoatesina condannata a pagare Sono 15 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. Il dato fornito dalla ...