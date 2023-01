Amnesty | “Trentenne iraniano torturato e ucciso in patria | aveva studiato a Bologna” Zaki | “Stavolta era troppo tardi per salvarlo”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un uomo poco più che, Mehdi Zare Ashkzari, è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture.Farmacia a, dovelavorato anche in una pizzeria per mantenersi durante gli studi, e due anni fa era tornato in. A denunciarlo al quotidiano Domani è Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia. Secondo fonti consultate da Noury in Iran, Ashkzari è statoa tal punto che ha perso coscienza subito dopo essere stato rilasciato, per evitare si sentisse male mentre era in cella. Il primo commento alla denuncia arriva da Patrick, lo studente egiziano dell’Alma mater bolognese arrestato inil 7 febbraio 2020 e rimasto in carcere fino al 7 ...

Un giovane poco più che, Mehdi Zare Ashkzari, è stato massacrato e ucciso in Iran. Ne ha dato notizia oggi, primo gennaio, Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia. In ...Un giovane poco più che, Mehdi Zare Ashkzari, è morto in Iran dopo venti giorni di coma a seguito di torture. In ... Lo ha detto a Editoriale Domani Riccardo Noury, portavoce di... Morto dopo le torture in Iran, Amnesty: "Aveva studiato e lavorato a Bologna" Un uomo poco più che trentenne, Mehdi Zare Ashkzari ... A denunciarlo al quotidiano Domani è Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Secondo fonti consultate da Noury in Iran, ...