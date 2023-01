Amici 22 | Angelina Mango bocciata da Dardust

Leggi su 361magazine

(Di domenica 1 gennaio 2023)debutta al Capodanno in musica di Federica Panicucci, nonostante la bocciatura diad22. È polemica sul web Come da registrazione del daytime di22,boccia la produzione musicale di. Il produttore ha infatti recentemente indetto un contest musicale che chiama i cantanti concorrenti a realizzare una produzione musicale sfruttando uno tra 3 bit opzionali. Pare però che la canzone prodotta dalla figlia d’arte non abbia convinto appienotanto che in una comunicazione il producer ha dichiarato eliminata, oltre a quella di Cricca, anche la canzone realizzata dacosì come Cricca ...