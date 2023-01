Amici 2023 oggi non va in onda | perché | motivo

Leggi su tpi

(Di domenica 1 gennaio 2023) , 1 gennaio, Canale 5, domenica 1 gennaiodi Maria De Filippi 2022non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito:è Capodanno, il primo giorno del nuovo anno, per cui il programma di punta della domenica pomeriggio di Canale 5 non va inper rispettare il giorno di festa. Stessa cosa era avvenuta domenica scorsa, Natale. D’altronde le trasmissioni di Maria De Filippi non vengono mai innei giorni festivi, sia per rispettare la festa e concedere ai propri lavoratori qualche giorno di riposo, siamolta gente in queste occasioni non è in casa o comunque non guarda la tv, e quindi potrebbe pesare sugli ascolti.tornerà regolarmente in ...