Amazon | truffe trading on-line? Ecco come evitarle

(Di domenica 1 gennaio 2023) Dilagano ledion-che riguardano, ma perchè avvengono eè possibiletutte le informazioni utili. Migliaia di utenti ogni giorno si affidano ai servizi di, colosso dell’e-commerce, per poter fare i propri acquisti. Si tratta di uno dei siti più apprezzati a livello mondiale, che permette in pochi semplici passaggi di comprare qualsiasi tipo di oggetto proveniente da ogni parte del mondo. Sono tanti anche gli sconti che si possono trovare e che invogliano maggiormente ad affidarsi a questo servizio. FacebookPurtroppo però la popolarità dell’azienda ha creato terreno fertile per truffatori di ogni tipo che cercano di frodare le persone in modi diversi. Tra le...

UpGo.news

Nessuna delleo degli scandali che abbiamo visto erano basati su bitcoin: la sua trasparenza ... in ogni caso, come abbiamo ad esempio imparato dal - 94% diallo scoppio della bolla ...Eppure, le armi per difendersi da questeci sono, ma obbligano gli utenti ad essere meno ... BRT,, UPS, etc...). Certo, con lo smartphone, questa verifica non è alla portata di chiunque, ... Amazon, come riconoscere un falso messaggio ed evitare la truffa Purtroppo i clienti di Amazon non sono immuni dal pericolo sempre presente delle frodi online sopratutto nel periodo natalizio ...Grazie alla garanzia di protezione dei consumatori di Amazon, i clienti possono fare acquisti in tutta tranquillità ...