Amadeus tradito dalla regia | il gestaccio ripreso in diretta Rai | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023)è ormai il Re Mida della Rai: tutto quello che tocca si trasforma in ascolti da record, inavvicinabili per la concorrenza. L'Anno che verrà è stato seguito oltre 5 milioni di spettatori, con un picco di 8.650 milioni allo scoccare della mezzanotte. Numeri impressionanti, che confermano la centralità dello show di Rai1 per il Capodanno. Essendo inpiazza di Perugia, non è però mancato qualche piccolo imprevisto. Durante l'evento condotto da, a un certo punto laha inquadrato il pubblico: un ragazzo deve essersene accorto di avere la telecamera su di sé, perché con un tempismo perfetto si è “prodigato” in un gesto volgare, mimando un atto sessuale. Ovviamente sui social la scena non è passata inosservata: sebbene laabbia staccato ...