Amadeus-Panicucci | lo scontro di Capodanno | ecco chi ha vinto

(Di domenica 1 gennaio 2023)vince la sfida contro Federica. In fatti L'Anno che verrà divince nettamente la sfida con ilin Musica guidato dalla conduttrice di Mattino 5 L'Anno che verrà ha fatto compagnia ad oltre 5 milioni di utenti, mentre sono 3 milioni i telespettatori che hanno scelto Canale Cinque. Bene anche Rai Due e Rai Tre, con Gli aristogatti e Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo.qui di seguito tutti i dati Auditel registrati nel prime time di sabato 31 dicembre 2022. Rai Uno – L'anno che verrà, in onda dalle 21:36 alle 1:45, è stato seguito da 5.032.000 telespettatori con il 36.9% di share; Canale 5 –in Musica, dalle 20:50 alle 1:30, ha appassionato 3.001.000 spettatori (20.9%); Rai Due – Gli aristogatti è stato seguito da ...

