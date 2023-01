Allenamento nel giorno di Capodanno per il Napoli | bel gesto di Spalletti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non ci si può fermare un attimo: nonostante ildi festa, ilsi è allenato anche quest’oggi a Castel Volturno. Mercoledì c’è il big match contro l’Inter a San Siro e misterdeve mantenere alta la concentrazione della squadra per il tour de force che vedrà impegnati gli azzurri in cinque partite nel giro di poco più di due settimane.brinda al nuovo anno La squadra ha svolto la consueta seduta dia Castel Volturno, ma questa volta si è tenuta nel pomeriggio. Misterha voluto “festeggiare” questocon la squadra e o staff tecnico: come comunicato dalla società, il tecnico di Certaldo ha radunato tutti in sala conferenze per un brindisi di ...

Bikeitalia.it

Nonostante il prodigarsi dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile rianimare il ciclista che è morto proprioprimodel 2023.pomeridiano iniziato con attivazione in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ... Capodanno | Come restare motivati nell'allenamento per tutto il 2023 Morto in bicicletta alla prima uscita del 2023. Ciclista colto da un malore durante il suo primo allenamento del nuovo anno: crolla a terra e muore. La tragedia si è consumata alle 10 .... La tragedia ...I giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per preparare la sfida contro il Bologna. Per il classe 1998 ex Bodø/Glimt c'è l'esordio nel mirino ...