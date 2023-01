Allarme Covid in Cina | Pechino sempre più isolata | vertice Ue su possibili restrizioni alle frontiere

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) È fissato per mercoledì 4 gennaio ilUe da cui lapotrebbe uscirne di nuovo, così come già accaduto nel 2020 con l’esplosione della pandemia di Coronavirus. La presidenza Ue passata in capo alla Svezia da oggi 1 gennaio ha annunciato un incontro con tutti gli Stati membri per discutere una risposta congiunta al tema dei viaggiatori provenienti dalla, da dove continuano ad arrivare notizie di impennate di contagi e vittime per la pandemia. Ilera stato fortemente chiesto innanzitutto da Roma, dopo che il governo Meloni ha deciso tra i primi in Europa a imporre i tamponi per tutti i passeggeri in arrivo dal Paese asiatico. «La Svezia – spiega la presidenza Ue nella nota ufficiale – sta cercando una politica comune per l’intera Ue circa l’introduzione di ...