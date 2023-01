“Al 99% le vostre utenze saranno intercettate” Il messaggio shock alla nuova dirigenza Juve

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 1 gennaio 2023) Unpreoccupante arrivatodellamette ombre sul futuro del club bianconero. Vediamo di cosa si tratta. Lantus, nell’ultimo periodo (eravamo in pieno periodo mondiale) è stata colpito da un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Il mondo bianconero, infatti, è stato travolto dalle dimissioni dell’intero CDA con la vicenda legata alle plusvalenze a far tremare e non poco il club più titolato d’Italia. In attesa di capire come si evolverà la vicenda ecco ilche mette in ansia il popolo bianconero. Lantus si sta preparando per la seconda parte di stagione con Allegri obbligato a raggiungere determinati risultati sia in Italia sia in ambito internazionale; nel frattempo, a livello societario, si vuole ripartire dopo lo ...