La Gazzetta dello Sport

È l'Aston Villa, alla terza vittoria in 4 gare di Premier con Unai Emery al timone, a mettere a nudo tutti i difetti della squadra di, che scivola fuori dalle prime 4 con un organico che ..., che brutta parola: pronunciarla inonda di "non mi piace" il malcapitato e fa perdere ... Ma ilnormanno non si azzardò mai a dividere gli uomini per fasce di età. Altri tempi, ma adesso ... Ahi Conte, l’anno nuovo inizia male: Tottenham k.o. in casa, l’Aston Villa vince 2-0