Aggressione e fuga a Termini | accoltellata una 24enne israeliana

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ultimo dell'anno cona Roma. Unaè stataieri sera alla stazionedella Capitale. Secondo quanto riferito dalla Questura romana la ragazza si trovava davanti alla biglietteria automatica quando è stata colpita da un fendente al fianco. Soccorsa dal 118, si trova in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. L'uomo, dopo l', è fuggito. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia Ferroviaria.

Repubblica Roma

... l'è avvenuta la sera del 31 dicembre nella zona della stazione in cui ci sono le macchinette emettitrici di biglietti. Dopo l'accoltellamento l'aggressore si è dato alla. Sull'......Termini di Roma In base a quanto si apprende l'è avvenuta venerdì 30 dicembre alla stazione Termini nella zona delle macchinette emettitrici di biglietti. L'aggressore si è dato allaUltimo dell’anno con aggressione a Roma. Una 24enne israeliana è stata accoltellata ieri sera alla stazione Termini della Capitale.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...