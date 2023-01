Adriano Panatta | “Sinner verrà fuori alla lunga | ha il tennis per certi traguardi Musetti sia più concreto”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Replicare un sogno. L’Ital, versione maschile, è rimasta a quel pomeriggio del 1976 quando a Parigisconfisse lo statunitense Harold Solomon in quattro set con il punteggio di 6-1 6-4 4-6 7-6 nella Finale del Roland Garros. Un percorso entusiasmante quello diche lo vide vincitore nei quarti di finale nientepopodimeno che contro Björn Borg (6-3 6-3 2-6 7-6) e contro l’americano Eddie Dibbs (6-3 6-2 6-4) in semifinale. Di acqua ne è passata sotto i ponti e ritroviamonelle vesti di appassionato e di imprenditore del suoRacquet Club a Treviso. La voglia di scherzare è sempre la stessa al pari di quella di commentare, come ha fatto, le gesta delti moderni sulla base del proprio punto di ...