Addio Benedetto XVI | quella rinuncia che rivoluzionò la chiesa e l’uomo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Io me lo ricordo quel 28 febbraio del 2013, quando l’elicottero con a bordo Papa, rinunziante al Soglio Pontificio si alzò in volo dalla Città del Vaticano diretto a Castel Gandolfo. Telefonai ad un’amica, con cui avevamo condiviso da poco il dolore di ingiusto e grande lutto, e le posi la domanda: cosa deve succedere di più grave di un Papa chea servire nella Vigna del Signore? Ma non avevo compreso, allora, quanto Joseph Ratzinger – il “Pastore Tedesco”, come con genialità titolò il Manifesto in occasione dell’ascesa al soglio Pontificio – fu nei fatti veramente rivoluzionario proprio nell’ammettere che anche il successore di Pietro era un essere umano, stanco affaticato ma lucido nella propria determinazione a non essere eterodiretto. Tutto ciò senza arretrare di un millimetro nella difesa della millenaria dottrina della ...