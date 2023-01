Addio a Robert Anthony Boggi | l' ex arbitro internazionale di calcio

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lutto nel mondo del caldio. Cordoglio dell'Associazione Italiana Arbitri per la scomparsa, all'età di 67 anni, dell'ex. In carriera aveva collezionato 119 ...

Lutto nel mondo del caldio. Cordoglio dell'Associazione Italiana Arbitri per la scomparsa, all'età di 67 anni, dell'ex arbitro internazionale Robert Anthony Boggi. In carriera aveva collezionato 119 partite in Serie A dove aveva esordito nel 1990. Dal 1996 (anno in cui vinse anche il Premio Mauro) al 1999 era stato inserito nelle liste Fifa. Si è spento a Salerno l'ex arbitro di Serie A Robert Boggi: aveva 67 anni. Il mondo del calcio e la città di Salerno piangono l'ex arbitro di Serie A Robert Anthony Boggi.