Addio a Raffaele Scognamillo | cofondatore dell’Associazione nazionale guardie giurate

(Di domenica 1 gennaio 2023) E’ morto, stroncato da un male incurabile,. A darne notizia sul suo profilo Facebook è il presidenteParticolariGiuseppe Alviti, che così scrive: “Uomo di rare virtù umane, professionista scrupoloso, padre e marito esemplare,lascia un vuoto incolmabile. Piango la sua scomparsa …e’ lutto non solo per tutte ledella Security Service ma per tutto il Comparto”. 57 anni,, da 30 svolgeva, come guardia particolare giurata, servizi territoriali e di ...

57 anni,Scognamillo, da 30 svolgeva, come guardia particolare giurata, servizi territoriali e di antirapina a Napoli. Pur non avendo mai voluto incarichi sindacali era molto legato al ... Addio a Raffaele Scognamillo, cofondatore dell'Associazione ... E' morto Raffaele Scognamillo, cofondatore dell'Associazione nazionale guardie giurate. A darne notizia sul suo profilo Facebook è il presidente nnzionale Associazione Guardie Particolari Giurate Gius ...