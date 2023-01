A New York ho visto cos’è il machismo. E per la prima volta in vita mia ho reagito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) di Ilaria Muggianu Scano Mi trovo in una stanza d’albergo, nel cuore di Broadway, sono le quattro del mattino e sono sveglia. Il jet lag non c’entra, tra poche ore ho un impegno alla NewUniversity, ma rifletto insistentemente sul diffuso fascino di una città costruita ad arte per esprimere a ogni angolo di strada questo incanto scintillante. Ma permane qualcosa di opaco, che toglie il sonno. Che cortocircuito morale si innesca quando il debito di violenza porta lo schiavo a sopraffare un altro schiavo? Che abbia ragione Jacques Bénigne Bossuet: “Fra tutte le debolezze, la più grande è l’eccessiva paura di apparire deboli?”. Metti una sera di dicembre, nel cuore di New, in piena Times Square, una mezza dozzina di intellettuali italiani con me, i cattedratici Duilio Caocci e Dino Manca, il manager culturale Anthony Muroni, la studiosa Angela ...