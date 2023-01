(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Movida ‘sotto controllo’, ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di. Gli operatori, nelle vie Chiaia e dei Mille, nelle piazze Vittoria, San Pasquale a Chiaia e dei Martiri hanno identificato 73 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllato 34 veicoli; inoltre, personale dell’Asl1 ha controllato 18 esercizi commerciali sanzionandone tre per mancata tracciabilità dei prodotti, mancata compilazione delle schede di autocontrollo e mancata osservanza delle prescrizioni, elevando sanzioni per un totale di 5500 euro; sequestrate 20 kg di salse ed una macchina del ghiaccio. Ancora, nelle vie Costantinopoli, Paladino, De Marinis, Mezzocannone, Benedetto Croce, Santa Chiara e San Giovanni Maggiore a Pignatelli, nelle piazze San Domenico Maggiore, Carità, Del ...

Agenzia ANSA

...impegnati neinegli ospedali, è stato portato in un primo momento all'ospedale di Caserta, dove gli sono state amputate due dita, e poi è stato trasferito al 'Pellegrini' diper una ......impegnati neinegli ospedali, è stato portato in un primo momento all'ospedale di Caserta, dove gli sono state amputate due dita, e poi è stato trasferito al 'Pellegrinì diper una ... A Napoli controlli in aree 'movida', sequestrati 4kg di botti - Campania Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - Movida 'sotto controllo', ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli . Gli operatori, nelle vie Chiaia e dei Mille, nelle piazze Vittoria, San Pasqual ...