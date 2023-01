A Ischia il 2023 si festeggia col primo bagno in mare

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’inizio del nuovo anno adè stato salutato anche stavolta con ilin, alla spiaggia della Mandra diPorto. Complice la temperatura decisamente mite ed in una insolita cornice caratterizzata dalla nebbia, diverse decine di ischitani, tra cui intere famiglie, poco prima delle 12 si sono tuffati nelle acque del tratto ditra il Castello Aragonese, Vivara ed il porto di. Molti indossavano costumi, cappelli o papillon rossi, come da tradizione dell’evento che dura da diversi anni; al folto gruppo dei coraggiosi isolani si sono uniti anche diversi turisti, arrivati per il ponte di Capodanno. Grazie al clima favorevole diversi ospiti dell’isola verde si sono goduti il fuori programma del ...

