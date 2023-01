A colazione si mangiano sempre le stesse cose per abitudine Ecco come si cambia grazie e come si motiva una svolta nella dieta

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il team di nutrizioniste del progetto Smartfood, nato all’interno dello Ieo-Istituto europeo di oncologia di Milano, ha messo a punto cinque consigli pratici per consumare unasana. Prima: 7 consigli per tornare in forma guarda le foto 1. LaPensa allaa un pasto importante tanto quanto pranzo e cena, organizza quindi la spesa di conseguenza. Leggi anche › Troppa ...