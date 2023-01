A Capodanno nessun morto per i botti ma un bambino perde una mano

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA – Aper ima 180 feriti, dei quali 11 gravi con 48 ricoverati. E’ il bilancio della notte di San Silvestro secondo i dati del report del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il bilancio è in lieve miglioramento rispetto allo scorso anno, quando non si registrarono vittime ma ci furono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::di, vecchia usanza Rapinatrice giovanissima di origine sarda, arrestata dalla Polizia Effetto Piervincenzi: forze dell’ordine al “ferro di cavallo” Funzionario polizia accoltella colleghi: Gonesse a lutto Il 2021 della polizia stradale: tutti i numeri Uomo denunciato per truffa e frode in commercio

morto nella notte di, in calo i feriti gravi e 35 persone arrestate, oltre a 273 denunciate. E' il bilancio che emerge dai dati elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ...ROMA - Sono state trentacinque le persone arrestate e 273 denunciate. E' quanto emerge dai dati elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull'attività svolta per il. 'I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti non fanno registrare alcun episodio mortale - si legge nel report - In calo il dato dei feriti gravi con prognosi ... Botti Capodanno: nessun morto ma 180 feriti, 11 gravi. Bimbo perde una mano a Taranto Grande partecipazione di pubblico per il Concerto per la Pace di domenica 1° gennaio nella Cattedrale di Casale Monferrato. Una tradizione nata nel 2020 e bruscamente interrotta per via della pandemia ...Sono stati 646 la notte di Capodanno, secondo il resoconto pubblicato dai Vigili del Fuoco, gli interventi per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo sc ...