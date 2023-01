A Capodanno nessun morto per i botti ma bambino perde una mano

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) –a vittima ma 180 feriti, dei quali 11 gravi con 48 ricoverati. E' il bilancio deidisecondo i dati del report del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il bilancio è in lieve miglioramento rispetto allo scorso anno, quando non si registrarono vittime ma ci furono 124 feriti, dei quali 14 gravi e 31 ricoverati.La Campania fa registrare i numeri più alti con 16 persone ferite tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori. In particolare, all'ospedale San Paolo è arrivato un 50enne che ha detto che mentre era affacciato al suo balcone un petardo lo ha colpito al volto: per lui prognosi di sette giorni per contusione con ustione. Un 22nne di San Tammaro (Caserta) ha invece perso due dita delladestra nell'esplosione di un fuoco d'artificio. Ma l'episodio più grave è ...

RaiNews

...stavolta non sono bastati i divieti e le raccomandazioni contro l'utilizzo dei botti di. ...intervento in Basilicata. A Roma 59 auto bruciate 59 auto sono state distrutte o danneggiate ...Dai primi dati elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull'attività svolta in occasione dei festeggiamenti dinon si registra persone morte, in calo i feriti gravi e in arresto 35 persone oltre alle 273 denunce. Dal report fornito dal Ministero dell'Interno emerge che 'i dati relativi agli incidenti ... Botti di Capodanno, 180 i feriti e nessun morto. Ricoverate 48 persone, 11 sono in gravi condizioni ROMA (ITALPRESS) – Nessuna vittima ma 180 feriti, dei quali 11 gravi con 48 ricoverati. E’ il bilancio dei botti di Capodanno secondo i ...L’esplosione di prodotti pirotecnici per i festeggiamenti di Capodanno, anche quest'anno, in alcuni casi ha provocato gravi conseguenze alla salute. I dati relativi agli incidenti che si sono verifica ...