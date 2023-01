90 giorni per innamorarsi | che fine hanno fatto Emily e Kobe

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 1 gennaio 2023) Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90per, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi! Come è finita traBieberly è una californiana classe 1991 di Los Angeles, mentreBlaise è nativo del Camerun. Il luogo in cui si sono incontrati è davvero anomalo: una discoteca di Xi’an, in Cina. Quella che sembrava l’avventura di una notte si è però trasformata in una cosa più seria, in particolare quando lei ha scoperto di essere incinta.non riesce ad ottenere il visto per veder ...