90 giorni per innamorarsi | che fine hanno fatto Bilal e Shaeeda

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 1 gennaio 2023) Domenica 1 gennaio 2023 parte la nona stagione di 90per, il reality americano che in Italia va in onda su Real Time (canale 31 dtt). Una delle coppie della nuova edizione è quella formata da. Come è finita tra i due? Cosa fanno oggi? Stanno ancora insieme? Ecco tutte le risposte che cerchi! Come è finita traHazziez è un agente immobiliare di Kansas City, Missouri, mentreSween è un’istruttrice di yoga di Trinidad e Tobago. Lui è ricchissimo ma nasconde la cosa per non correre il rischio di incontrare una cacciatrice di dote. la loro storia proseguirà nello spin off … poi.oggifiniranno ...