2023 | Meloni agli italiani | “Credeteci con me e risolleviamo il Paese”

(Di domenica 1 gennaio 2023) "Un grande augurio tutti gliper undi orgoglio e di ottimismo. Il governo farà la sua parte quest'anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più. Dobbiamo farlo insieme". L'articolo .

Il Foglio

Ratzinger un gigante della fede che mancherà a tutti", le parole dinel corso del suo messaggio di auguri per il. / FbNoi possiamo fare molto di più e possiamo farlo insieme", gli auguri per ildel Presidente del Consiglio. / FbUn attacco frontale nel primo giorno del 2023. A far discutere i social è il messaggio pubblicato su Twitter da Vittorio Feltri, direttore ...È finita l’Italia che si accanisce verso chi rispetta le regole e che fa finta di non vedere quelli che le violano continuamente“. Congedandosi dai follower augurando che il 2023 “sia un anno di vitto ...