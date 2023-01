180 feriti | amputazioni | arresti | il report choc sul Capodanno

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tra iper i botti di fine d'anno ci sono 50 minori, in aumento rispetto all'anno scorso in cui erano stati 20. Le persone ricoverate in ospedale sono state 48

la Repubblica

13.12 Botti, Viminale:, 11 gravi Nessuna vittima, ma(di cui 48 ricoverati) dei quali 11 gravi. E' il bilancio dei botti di Capodanno contenuto nel report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'...Nel Napoletano 16enne ferito da colpo d'arma da fuoco Tra ia Napoli e provincia c'è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi, affacciato al balcone, ha ... Capodanno, bilancio botti e petardi: 180 feriti, di cui 50 minori. A Taranto amputata la mano a un bimbo di 1… Nessuna vittima, ma 180 feriti, di cui 48 ricoverati, per la notte della fine dell'anno. Tra le persone ricoverate in ospedale 11 sono gravi. È questo il bilancio dei botti di Capodanno contenuto nel ...Secondo il Viminale, a Capodanno, nel corso dei festeggiamenti non si è verificato alcun incidente dall'esito mortale. Il dato complessivo relativo ai feriti, riportato dal Dipartimento della Pubblica ...